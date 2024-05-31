MINECRAFT NEWニンテンドー2DS LL CREEPER EDITI…

Nintendo他ゲーム機本体MINECRAFTNEWニンテンドー2DSLLCREEPEREDITIONcolor:フクスウショクポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo数年前に購入し何回か遊びました。最近は全く使用していないので出品させていただきます。SDカード、タッチペン有り充電器、箱無し。念の為操作を確認したところ問題なく作動しました。初期化も完了済みです。中古品とはなりますのでご理解ある方のご購入お願い致します。



MINECRAFT (マインクラフト) Newニンテンドー2DS LL CREEPER EDITION (クリーパーエディション)



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