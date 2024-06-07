私の喫茶店経営＊堀池撫子＊柴田書店　　　　#画文堂

私の喫茶店経営＊堀池撫子＊柴田書店＊昭和56年初版＊単行本ハードカバー/カバーヤケ・縁ヨレ有その他古いものですので、経年並みの使用感、劣化、キズ、変色、ヨゴレはご容赦ください。パラパラとめくった程度の確認ですが、線引き書込み押印はございません（軽微なものの見落としはご容赦ください）。送料込みの価格ですので、発送方法はお任せください（営業所留めは対応不可です）。☆ご検討ご購入前に「プロフィール」一読よろしくお願いいたします。#画文堂＊専門書6824



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