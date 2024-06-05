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- ★トーカイ シルバースター黒★Tokai★
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商品詳細
トーカイのシルバースターです。音は普通に出ます。ノブ、スイッチも効いています。※少々ガリがある時があります。ボディ特に裏に小傷、線傷、擦り傷が多いです。前オーナーがピックアップガードに何か増設の為？穴を空けた跡があります。またピックアップカバーが欠品しております。中古品です。安くしておりますので画像見てご判断の上、現状優先を理解できるかたがご購入ください。ロッド:素人目概ねまっすぐフレット:まだあるロッド:回してませんタイプ...ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/Stanford234373.html
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http://narcologia.ru/goods/troupe331111.html
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