★トーカイ シルバースター黒★Tokai★

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トーカイのシルバースターです。音は普通に出ます。ノブ、スイッチも効いています。※少々ガリがある時があります。ボディ特に裏に小傷、線傷、擦り傷が多いです。前オーナーがピックアップガードに何か増設の為？穴を空けた跡があります。またピックアップカバーが欠品しております。中古品です。安くしておりますので画像見てご判断の上、現状優先を理解できるかたがご購入ください。ロッド:素人目概ねまっすぐフレット:まだあるロッド:回してませんタイプ...ストラトキャスタータイプ