Grass Roots G-LP-60C レスポールカスタム 黒 ダンカン搭載 ...

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます！SeymourDuncan搭載でパワーと芯のある音出します★音出し確認済でガリ等の出力問題ありません。ボディに大きな目立つ傷無くキレイな状態です。ギター本体のみとなります。※スタンドは撮影用の為、付属しません。不明点ございましたらお気軽にコメント下さい。よろしくお願いします。#ぼっち・ざ・ろっく！#グラスルーツ#epiphone#エピフォン
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