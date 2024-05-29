大滝詠一　ナイアガラコンサート '83(初回生産限定盤)(2CD+1DVD)

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「NIAGARACONCERT'83」大滝詠一【初回生産限定盤】2CD+1DVD、トールサイズケース、三方背BOX#大滝詠一#CD・DVD#コンサート私、bayfanの出品物を閲覧頂きありがどうございます^_^主にGLAY・XJAPANなどビジュアル系バンドのCDやDVD、PS・PS2・PS4のゲームソフト、アウターやカバンなども出品しております。大滝詠一、待望のライブアルバムが発売。これは1983年7月24日に西武球場で行われた、大滝詠一名義で出演したライブとしては結果的に最後となった“ALLNIGHTNIPPONSUPERFES`83/ASAHIBEERLIVEJAM”の模様を完全収録したもの。2年前に購入しました。2,3回視聴して、クローゼットに保管していました。目立つ傷・汚れは無いですが、気にされる方は写真から判断されて御検討ください。ペットも飼ってないです。タバコも吸ってません。配送方法は、ラクラクメルカリ便になります。