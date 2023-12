浜田省吾DVDセット本歌詞集特典ポスター付

ご観覧頂きまして、有難うございます。今回、コレクション整理のためDVD、歌詞集特典ポスターを出品させて頂きます。①「浜田省吾/ONTHEROAD2022WelcomeBacktoTheRockShow\"\"EVE\"\"〈DVD2枚組〉」※初回仕様限定盤 特典:ポスター付浜田省吾定価:¥6000+税②「浜田省吾/ONTHEROAD2022LIVEat武道館〈完全生産限定盤・DVD2枚組〉」浜田省吾定価:¥8000+税③「浜田省吾/ONTHEROAD2005-2007\\\"MyFirstLove\\\"〈初回生産限定盤・3枚組〉」浜田省吾定価:¥12000+税④「浜田省吾/SHOGOHAMADAVisualCollection\\\"Flash\u0026Shadow\\\"〈2枚組〉」浜田省吾定価:¥7600+税⑤浜田省吾歌詩集 JourneyofaSongwriterソングライターの旅定価:¥4091+税【商品説明】・歌詞集:(公式HPより一部抜粋)2021年6月発売。「夢にいざなえ」から、最新作「この新しい朝に」まで自身が厳選した101曲で音楽の旅の軌跡を辿った歌詩集①②については1回再生したのみ、ブックレットについてはほぼ新品③については数回再生、DVD、ブックレットは綺麗な状態ですが、数年自宅保存していますので細かい傷等はあります。写真で判断下さい。④については数回再生、DVDは綺麗な状態ですが、ケース、ブックレットにはかなり傷みがあります。写真で判断下さい。⑤についてはほぼ開くことなく自宅保存していましたので綺麗な方だと思います。帯はありません。写真で判断下さい。(再生には問題ありませんが、完全美品では御座いませんので、細かい事など気になる方のご購入はお控え下さい。)#浜田省吾グッズ#浜田省吾DVD、ブルーレイ#浜田省吾ポスター#浜田省吾本#浜田省吾歌詞



