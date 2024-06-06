最終価格❣️【メンテ済み　電池付き】任天堂 ゲーム\u0026ウォッチ ジャッジ

反射板と偏光板を替えているので、画面表面にキズはございません。(保護シートを剥がしてからお遊び下さい。)トラブル防止のため、状態は画像にて判断願います。キズなど気になる方はご遠慮頂いております。あくまでも40年以上前のゲーム機のため、ある程度のキズや画面・全体的に劣化がある事にご理解ある方でお願いしております。少しでも気にされることがございましたら、トラブル防止の為お控え願います。何かあればご質問願います。また、箱や説明書はございません。画像に有るものが、全てです。★他にも出品しておりますので、下記タグからどうぞ。#キャッツ♥アイ宜しくお願い致します。#ゲームウォッチ#ゲームウオッチ#ゲーム#ニンテンドー#レトロ#時計#新着#おすすめ#ポイント85



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