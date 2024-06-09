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ドリームキャスト 本体
商品番号 V50046046788
商品名

ドリームキャスト 本体
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2001年に購入したドリームキャストです。あまり使用せず箱に仕舞っていた為、かなり綺麗な状態だと思います。本体の動作確認済み。【内容物】・ドリームキャスト本体・コントローラ1個・ビジュアルメモリ1個・AVケーブル・電源ケーブル少し価格を下げる事もできるので値下げ希望の方はコメントお願いします。
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