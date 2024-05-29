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Nintendo 3DS LL 本体　拡張スライドパット、ソフト7個
商品番号 J27395100418
商品名

Nintendo 3DS LL 本体　拡張スライドパット、ソフト7個
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 6,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendo3DSLL本体　シルバーブラック目立つ傷の無い美品かと思います画面傷等ありません。動作確認済み、初期化済み　■付属品■メモリーカード2GB拡張スライドパット充電器ペンモンスターハンター(トライ)Gモンスターハンター4モンスターハンター4Gバイオハザードリベレーションズゼルダの伝説　時のオカリナマリオカート7ポケットモンスターサンソフトはケースからは出して発送致しますケース付き+800円トータルセット売りのみです。美品ですが、usedですのでご理解頂ける方のみ宜しくお願いします。◎お値引き不可◎
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