駄喰　だぐい　駄菓子菓子　CD

駄喰（だぐい） 駄菓子菓子の曲を白塗り界隈の方々がリミックスやカバーしたアルバムです。リミックス・カバー担当者は画像3枚目でご確認頂けます。歌詞カード表面に一部汚れがあります。（画像4・5枚目）帯の角に小さな折れがあります。（画像6枚目）ケース表面に細かいスレや汚れなどがあります。中古品であることにご理解をいただいた上でのご購入をお願い致します。即購入OK⭕️特にご質問などが無い場合は、コメント無しでのご購入大歓迎です。プチプチで梱包し、匿名配送で発送致します。駄菓子菓子無恥鞭アナゴ 奇械田→新宿ゲバルト 戸田宏武 清水良行 ピノキヲ うゆにFLOPPYメトロノーム 小林写楽 福助 フクスケ CD 廃盤 アルバム 駄食 駄喰v系 V系 ヴィジュアル系 ビジュアル系 白塗り



駄喰(だぐい)【CD】



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