氷室京介 DVD 3枚セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます氷室京介DVD3枚セット♢KYOSUKEHIMUROCAPTUREDCLIPS1988～2006初回限定盤氷室京介ポール・ボイド♢L'EGOISTE初回版♢東日本大震災復興支援チャリティライブKYOSUKEHIMUROGIGatTOKYODOME\"WeAreDownButNeverGiveUp!!購入後1度だけ視聴し暗所にて保管しておりました色褪せ目立つ汚れディスクに傷等見受けられませんが古い物ですので経年劣化等含めご理解ご承知の上でよろしくお願い致します#氷室京介
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