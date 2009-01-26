PSP-3000 ゲーム追加しました

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000MScolor:SILVERゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYPSP3000です写真のとおりバッテリーは無いです本体充電機 純正品ですます追加ゲームソフト 2枚
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