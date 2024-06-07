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新品未開封　ドンジャラNEO ちいかわ
商品番号 D65806088498
商品名

新品未開封　ドンジャラNEO ちいかわ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドンジャラNEOちいかわ　BANDAIのドンジャラNEOちいかわバージョンです。ドンジャラNEOは、普通のドンジャラに比べて、コンパクトなサイズになっています。新品未使用ですが、箱にやや痛みがあります。箱の細かいキズや汚れ等、ご容赦いただける方のご購入お待ちしております。
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ドンジャラNEO ちいかわ | ドンジャラ｜バンダイ公式サイト

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