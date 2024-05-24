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ポケモンカード 黒炎の支配者 新品未開封 1BOX
商品番号 J16644285199
商品名

ポケモンカード 黒炎の支配者 新品未開封 1BOX
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード黒炎の支配者新品未開封1BOXコンビニにて箱ごと購入したものです。シュリンク剥がされ、箱も開けてありますが、中身のロットNOや封入率は変わらないものです。基本24時間以内発送です。週末以外は遅くとも翌日以内に発送致します。箱ごとプチプチなどに包み、パックに傷がつかないよう包装致します。ランダムな内容になりますので、中身による評価はご遠慮下さい。その他にもシングルカードやBOXなどを販売しております。セットで割引も致します。#ポケモンカード#黒炎の支配者#151#オモダカ#ポピー#リザードンex#エリカの招待#マスターボール#ミュウex#クレイバースト#スノーハザード
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