

カラー図解 人体の正常構造と機能 改訂第4版 カラー図解 人体の正常構造と機能 改訂第4版



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新品未使用シリアルコード使用済みのため『未使用に近い』にしています。電子書籍のみ使用し、本は暗所で保管していました。「カラー図解人体の正常構造と機能全10巻縮刷版」坂井建雄/河原克雅定価:￥19,800※自宅保管のため神経質な方はお控えください#坂井建雄#坂井_建雄#河原克雅#河原_克雅#本#自然#解剖学#生理学#看護師#理学療法士#作業療法士