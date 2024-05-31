リコリス・リコイルBlu-ray全巻購入特典A5キャラファイングラフ ...

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商品詳細
Amazon全巻購入特典のA5キャラファイングラフとクリアファイル、色紙です。写真の物が全てです。出品のための写真撮影を行っただけで、暗所にて保管しています。特に目立つ傷、汚れ等は無く、美品の部類と思いますが、あくまで個人的な主観であること、また、個人保管の中古品であることをご理解の上で、ご購入をお願いいたします。当方、喫煙者及びペットはおりません。コメント無しで即購入OKです。よろしくお願いいたします。リコリス・リコイルリコリスリコイルリコリコ
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