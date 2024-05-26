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商品詳細
「本試験型保育士問題集'22年版」コンデックス情報研究所/コンデックス情報研究所/近喰晴子 他DVD,CD,問題集,レジュメなど写真に載っているもの全てセットになります。本はやや傷みありにしていますが、少し記入があるのですが状態自体はよいです。気づく限りは、記入したものは消してから発送しようと思います。DVDが勉強にとても役にたちましたので、必要な方がいらっしゃればお譲りします。昨年60,000円で購入しました。#コンデックス情報研究所#コンデックス情報研究所#近喰晴子#近喰_晴子#本#社会／社会・福祉#保育士#保育士国家試験#ヒューマンアカデミー
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本試験型 保育士問題集 '22年版 (2022年版)
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