Marc Davis Walt Disney's キャラクター　洋書

プロフは必ずお読み下さい☆MarcDavisWaltDisney'sRenaissanceMan著者 DisneyBooks 著者 MarcDavis マーク・デイヴィス MindyJohnson ミンディ・ジョンソン発売日 2014年英語 208ページ約 23,9×31,5×2,0表紙・背表紙・裏表紙(画像1枚目、2枚目、3枚目)の縁部分に小さな捲れ、キズ、スレ、汚れが有ります。本書の中は汚れ、書き込み等は無く、開きクセも有りません。少しの小さなキズ・汚れ・掠れ・等々も気になる方は購入をお控え下さい。ウォルト・ディズニーはかつてマーク・デイビスについて、『マークは物語やキャラクターを造り、アニメーション化し、私の為にショーをデザインする事が出来ます。私がする事は私が欲しいモノを彼に伝える事だけ。彼は私のルネッサンスの男です』デイビスは在職中にウォルト・ディズニー・カンパニーのほぼ全ての側面に触れました。彼はアニメーターとしてスタートし、数年間で、シンデレラ、アリス(ワンダーランド)、ティンカーベル、マレフィセント、クルエラ・デ・ヴィルなどの象徴的なディズニーキャラクターの群れに命を吹き込みました。その後、多目的なデイビスをイマジニアリング部門に移動、イマジニアリングにいる間、デイビスはジャングルクルーズ、パイレーツオブカリビアン、ホーンテッドマンションなどの古典的なアトラクションのデザインを考案しました。ディズニーキャラクター映画コレクション洋書アトラクションアーティストコーヒーテーブルブック絵画デッサンアニメーション古書ポスターアニメーター遊園地インテリア子供ディスプレイ海外ジャーナルブック英語チャイルドブックむかし話ジャンクジャーナル海外雑貨童話アンティークレトロ英会話ヴィンテージ物語挿絵コラージュ