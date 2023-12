マイケル・ジャクソン One Night in Japan

------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます\\(◡̈)/♥︎◆即購入大歓迎◆◆まとめ売り大歓迎◆◆無言フォロー大歓迎◆------------------------------------------◎CDアルバム◎マイケル・ジャクソンMICHAELJACKSONOneNightinJapanDIsc1:1.Intro2.WannaBeStartin'Somethin'3.ThingsIDoForYou4.OffTheWall5.HumanNature6.HeartbreakHotel7.She'SOutOfMyLife8.Medley(IWantYouBack,TheLoveYouSave,I'llBeThere)9.RockWithYou10.LovelyOneDisc2:1.WorkingDayAndNight2.BeatIt3.BillieJean4.ShakeYourBody5.Thriller6.IJustCan'TStopLovingYou7.Bad◎状態◎こちら中古品になります。写真の参照をお願いします。一度人の手に渡っているのでご理解くださいm(._.)m◎発送◎ゆうパケットポストにて発送します。安心安全な匿名発送です。梱包は緩衝材(プチプチ)・宅配用ビニール袋または封筒でお送りします。◎フォロー割◎フォローしていただいた方には100円のお値引をさせて頂きます。コメント欄で『フォローしました!』とお伝えいただければ売価変更します!※300円商品の単品販売は除く◎まとめ売り◎可能です。お値引もいたします。【2枚100円引】【3枚200円引】【4枚300円引】希望の方はコメント欄までお願いします。専用ページ作らさせていただきます。迅速な発送、丁寧な梱包を心がけています。他商品も見てくれると嬉しいです。#ひばたんのCD屋さん



