田村セツコ　HAPPYおばさんのハッピーパーティー　ハッピーブック　主婦の友社

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HAPPYおばさんのハッピーパーティー ハッピーブック ①ハッピーパーティーにようこそ ②あなたの心のハッピーランド ③ハッピースクールに集まれ の３冊です。著者 田村セツコ発行所 主婦の友社自宅保管の古い本です。経年劣化ご理解の上ご検討よろしくお願い致します。ページ抜けありませんので、読む分には問題ありません。懸賞で頂いた本だと思います、、主婦の友社 昭和