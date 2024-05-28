ZB1 ゼベワン ジウン ktown4u ラキドロ トレカ

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます♪zb1の韓国で行われているktown4upopupのラキドラトレカARTBOOKverとデジパックver、スペシャルトレカのジウンくんのものになります。(アルバムはつきません)海外製品になりますのでトレカの初期スレ等のご理解お願いします。折り曲げ対策、防水対策の上、1週間以内に発送します☺︎ご質問などございましたらお気軽にコメントお願いします♪ZEROBASEONEZB1BOYZPLANETケータウンジウンジャンハオハンビンマシューテレリッキーギュビンゴヌクユジンボイプラゼベワンラキドロト
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