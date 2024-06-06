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- 日本画家 上村松篁リトグラフ 花香鳥鳴『花輝』額装入35/限定150部 共箱
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商品詳細
文化勲章受章日本画家上村松篁リトグラフ花香鳥鳴『花輝』額装入35/限定150部共箱美品★5D0613【略歴】1902年-2001年京都市生まれ。女流作家・上村松園の長男として、豊かな美術的環境のもとに育つ。1921年京都市立美術工業学校絵画科に入学。西山翠嶂に師事。1951年京都市立美術大学教授となる（のちに名誉教授）。1959年芸術選奨文部大臣賞受賞。1975年松園生誕百年記念「松園・松篁・淳之三代展」開催1983年文化功労者となる1984年文化勲章を受章2001年逝去サイズ(約):額寸：横71.5㎝、縦58㎝
http://narcologia.ru/goods/stealth790976.html
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