Da-iCE 写真集

即購入可5点まとめての販売になります。※バラ売りは検討致します。①あたりまえフォトブック定価:3300円②Da-iCE10thAnniversaryBook定価:5500円③和田颯1st写真集25サイン付き定価:4180円④Da-iCE5thAnniversaryBook（DVD付）定価:5500円⑤工藤大輝写真集 邂逅定価:3999円どれも1〜2度目を通し本棚に保管していた為表紙なのどに多少のヨレがあるものもございます。中身は確認した限りでは目立った汚れ等はございませんが素人管理のため見落としている場合がございます。和田颯写真集に関しては帯は付きますが応募券の箇所み切り取りしてある状態です。素人保管の為、神経質の方や気になる方はご購入お控えください。#Da_iCE#ダイス#工藤大輝#岩岡徹#大野雄大#花村想太#和田颯



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