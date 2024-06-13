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小学館　少年少女　世界伝記全集
商品番号 G15045734139
商品名

小学館　少年少女　世界伝記全集
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,880 円
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商品詳細

長期自宅保管しています。神経質な方はご遠慮願います。1　キュリー夫人/マルコ・ポーロ2　ダ・ビンチ/シュバイツァー3　リンカーン/ベートーベン4　野口英世/アムンゼン5　スチーブンソン/ゴッホ6　アンデルセン/シュリーマン7　ナイチンゲール/福沢諭吉8　エジソン/ダーウィン9　ベーブ・ルース/コロンブス10　リビングストン/鑑真11　マーク・トウェイン/アンネ・フランク12　良寛/ガリレオ13　ファーブル/ライト兄弟14　モーツァルト/レセップス15　トルストイ/平賀源内16　ナポレオン/ノーベル17　クララ・シューマン/豊臣秀吉18　シートン/デユナン19　マゼラン/魯迅20　シューベルト/ヘディン　　21　パスツール/へレン・ケラー22　宮沢賢治/ミケランジェロ23　ワシントン/ツェッペリン24　オルコット/田中正造25　チャップリン/フォード別巻　世界の五十人昭和55～57年・初版発行#小学館#少年少女#世界伝記全集#激レア#絶版#偉人#古書
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