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ネオジオ
商品番号 H83515577045
商品名

ネオジオ
ブランド名 エスエヌケイ
特別価格 税込 27,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROM型ネオジオ本体、コントローラー、ROMソフト餓狼伝説餓狼伝説スペシャルサムライスピリッツThekingoffighters'94ハード、ソフト共、動作良好です。。本体、コントローラーの箱、取扱説明書はありません。ACアダプターは社外品映像ケーブルは純正ノークレームノーリターンでお願い致します。
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