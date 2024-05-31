【BTS】BEYOND THE STORY 日本語版

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「BEYONDTHESTORY」カン・ミョンソク/BTS/桑畑優香定価:￥7070#カン・ミョンソク#BTS#桑畑優香#桑畑_優香#本#外国文学／その他BTSのデビュー10周年を記念した初のオフィシャルブックです。日本語版です。初回特典などはなく、本のみの出品となります。3年以上にわたる深層取材、そして7人がインタビューを通して聞かせてくれるグループの軌跡とビハインドストーリーがここに。Amazonで新品購入し、一読しました。文章と共に映像（YouTubeなど）のQRコードが掲載されており、読み応え、見応えがありました。目立つ汚れ、傷はないように思いますが、自宅保管の中古であることをご理解いただける方にご購入ご検討のほどお願いいたします。