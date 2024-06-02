即購入歓迎！！X JAPAN/THE LAST LIVE 完全版〈2枚組〉

ご覧いただきありがとうございます。【XJAPAN/THELASTLIVE完全版〈2枚組〉】★★ご注意友人から譲って頂きました。新品未使用。新品未開封。状態は写真に参考してお願いします。★★★自宅暗所保管匿名配送 ♪♪大切にしています。状態としては良いと思いますが、素人保管、素人検品ですので完璧を求められる方は購入をご遠慮ください。どうぞよろしくお願いいたします。



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