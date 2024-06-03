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専門書・参考書人道的介入と合法的闘い 21世紀の平和と正義を求めて
商品番号 O29639721114
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専門書・参考書人道的介入と合法的闘い 21世紀の平和と正義を求めて
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

「人道的介入と合法的闘い21世紀の平和と正義を求めて」川崎孝子/リチャード・フォーク/川崎晋定価:￥4950一読もしていない新品同様の状態です。他の出品している本を同時に買っていただくと割引致します。お気軽にコメントください。単品の場合でもお気軽にコメントください。川崎孝子川崎_孝子リチャード・フォーク川崎晋川崎_晋本社会／法律　#国際法　#人道的介入　#保護する責任#人間の安全保障　#国連　#安全保障　#外交　#国際政治　#国際関係　#国際機構
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