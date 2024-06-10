テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団 特装版 ステラセット

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テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団のステラセットです。特装版のゲームとステラ小冊子、予約特典CD、店舗特典CD、ステラセット特典CDになります。すべて中古です。CDはすべて取り込みずみ、小冊子類は一読済みです。大きな汚れや傷はありませんが特装版の箱の取り出し口は少しめくれているので7枚目ご参照ください。気づかぬ汚れや傷がある可能性があるのでやや汚れや傷ありのステータスにしてます。バラ売り、値下げ不可でお願いします。宅急便コンパクトになるのでもし発送時間のご指定がある場合はご購入されてすぐに取引画面にてご連絡ください。ご指定がない場合はお時間等について触れなくて大丈夫です。ステラワースさんのオトメイトキャンペーンのコメント入りブロマイドはおまけなので他作品ですし不要な場合はご購入前に一報ください。写真削除します。申し訳ないのですが一部だけというのは面倒なのでご遠慮ください。ご購入後は受け付けられませんのでご容赦ください。ツイツイ「テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団特装版Switch版」定価:￥8800#ゲーム#アドベンチャー#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch