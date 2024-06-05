sic仮面ライダー電王　ガンフォーム　リュウタロス 未開封

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商品詳細
sic仮面ライダー電王のガンフォームとリュウタロスです。箱は若干ヨレがありますが未開封品です。NCNRでお願い致します。また、値下げ交渉もご勘弁くださいね。どうぞ宜しくお願いいたします。#仮面ライダー#仮面ライダー電王#sic#s.i.c.キャラクター···その他フィギュア種類···アクションフィギュアフィギュアシリーズ···仮面ライダー造形シリーズ···その他特徴···ソフビ人気キャラクター···仮面ライダーセイバー人気キャラクター···仮面ライダービルドフィギュアシリーズ···仮面ライダー造形シリーズ···その他フィギュアシリーズ···仮面ライダー造形シリーズ···その他特徴···ソフビ
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