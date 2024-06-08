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プレイステーション3 CECH-3000B
商品番号 S35470777574
商品名

プレイステーション3 CECH-3000B
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 4,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】商品名:プレイステーション3CECH-3000B【内容物】・PS3本体・AVケーブル・電源ケーブル・USBケーブル・コントローラー(スカーレット・レッド)※全てソニー純正品です。※コントローラーは動作品です。　ボタン操作、充電も問題ありません。※その他の箱や説明書は欠品しています。【商品の状態】使用状況:本体の電源入りました。・中古品のため若干のスレ、キズはありますが、目立つイタミはなく、状態は良好です。詳細は画像をご確認ください。・本体は初期化済みです。【発送】緩衝材等を使用しダンボールにて丁寧に迅速発送致します。あくまで中古品であることに留意し、ご理解頂ける方のみ、購入よろしくお願いします。#ソニー#SONYSONYPlayStation3CECH-3000B
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