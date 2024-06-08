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商品詳細
ついに登場です。1980年代に各レコードメーカー共同企画で発売された温故知新シリーズです。今回は、アイドル、歌謡曲編全13タイトルのご案内です。もう間違いなく手に入らない作品群です。曲目は、写真でご確認ください。昭和歌謡を愛するコレクターの方、是非ご検討ください。廃盤商品の為見本盤でのご案内となります。ご了解の方のみご検討ください。すべて帯付きです。
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温故知新シリーズ~アイドル、歌謡曲編~13タイトル | hartwellspremium.com
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