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ウルトラ調査隊　sr
商品番号 X93766831594
商品名

ウルトラ調査隊　sr
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

参考ラッシュ買取価格　12000円私見ですが目立った傷等は見受けられません。■写真に写りきらない初期傷、見落としなどあるかもしれませんので、過度に状態を気にされる方や完全美品をお求めの方、神経質な方は購入をお控え下さい。■トラブル防止のため、プレイ用としてご購入ください。■トラブル、すり替え防止のため、ご購入後の返品対応はご遠慮願います。検索用未開封、sr、プロモ、リザードン、box、ボスの司令、リーリエ、ポケモンカードゲーム、gx、まとめ、引退、psa、ピカチュウ、ひかる、ミュウツー　ガラル　マリィ　ネズ　ユウリ　旧裏　スイクン　ライコウ　エンテイ　ニンフィア　リーフィア　グレイシア　サンダース　ブースター　シャワーズ　ブラッキー　サンダー　ファイヤー　フリーザー　ウーラオス　SAスペシャルアート　メタグロス　バンギラス　ハガネール　ミュウ　カメックス　フシギバナ　ラプラス　カイリュー　ゲンガー　エネルギー　アローラ　ムンク　ミミッキュ　シロナ　メイ　反逆クラッシュ、C、U、R、RR、RRR、TR、SR、UR、HR、PR、AR、SAR、ポケカアルセウス＆ディアルガ＆パルキアGX、リザードンGX、レシラム＆リザードンGX、ピカチュウ＆ゼクロムGX、レックウザ博士の研究、アセロラ、グズマ、サイトウ、カイ、ミモザ、キハダサポートトレーナーBWXYVMAXクライマックスシャイニースターvイーブイヒーローズフュージョンアーツレアリティ...SR
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