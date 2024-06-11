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ANDROGYNOS Blu-ray BOX 5枚組
商品番号 L34822843926
商品名

ANDROGYNOS Blu-ray BOX 5枚組
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 8,055 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PIERROT×DIRENGREYANDROGYNOS3Blu-ray+2CD、5枚組です。全体的に目立つ傷なく綺麗です。再生に問題ございません。送料込み、お値下げ不可です。★その他のCD・レコード・DVD・Blu-rayも出品してますので、下記よりぜひご覧ください♪↓↓#アイス_CDDVD類LIVEBlu-ray『ANDROGYNOS』Blu-ray【豪華盤】＜2DAYS収録＞5枚組(2Blu-ray＋特典Blu-ray＋特典2CD)¥23,000(taxout)【豪華盤特典】＜LIVE音源CD(2DISC)＞(DISC1)-aviewoftheMegiddo-2017.7.7(fri)(DISC2)-aviewoftheAcro-2017.7.8(sat)各日メンバーセレクトのLIVE音源を収録＜特典映像＞イベント告知から当日のバックステージまでを追ったドキュメント映像＜豪華140P　LIVEフォトブックレット＞白表紙から開くとDAY1「-aviewoftheMegiddo-2017.7.7(fri)」、黒表紙から開くとDAY2「-aviewoftheAcro-2017.7.8(sat)」の模様がお楽しみいただける四次元製本仕様（LIVEパンフレットと同様の仕様です）＜複製サイン入りポストカード＞メンバーの複製サインが入ったANDROGYNOS特製ポストカード(PIERROT・DIRENGREY各1枚)＜歌詞字幕付＞本編LIVE映像に合わせた歌詞字幕付※メニュー画面・リモコンの字幕ボタンで設定いただけます。※DIRENGREYのみとなります。＜特殊パッケージ仕様＞豪華BOX仕様パッケージ
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