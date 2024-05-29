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セーラームーン　全巻セット　新装版　武内直子
商品番号 L32601547776
商品名

セーラームーン　全巻セット　新装版　武内直子
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セーラームーン全巻セットです●商品説明・全て新品で購入しました。・シミ、傷、汚れはありませんが、少しヤケがあります。・『送料込み』『匿名配送』です。・レンタル落ち商品ではありません。・自宅保管のため、経年による些細な擦れや小傷、一度手に取ったお品物であることをご理解下さい。・防水対策など丁寧な発送を心掛けております。・発送の際の段ボール等は基本的に再利用品です。#セーラームーン#武内直子#セーラームーン全巻セット#なかよし#新装版
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