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プラトニック プラネット / KOTO
商品番号 M35793307733
商品名

プラトニック プラネット / KOTO
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KOTOによる現在では廃盤となっているCDになります。ケースにスレがございますが、中の状態は良好です。申し訳ありませんがこちらの値下げはお受けできません。収録曲は、1.パステルパスポート2.くえすちょんくえすと3.推定スウィーティ　4.エンジェルがエンドレス5.バレンタインズバレリーナ6.SixteenSick　7.プラトニックプラネット8.シンデレラ症候群となります。「プラトニックプラネット」KOTO#KOTO#CD#佐々木喫茶
http://narcologia.ru/goods/passivity357283.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic176512.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement105599.html

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