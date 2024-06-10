プラトニック プラネット / KOTO

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商品詳細
KOTOによる現在では廃盤となっているCDになります。ケースにスレがございますが、中の状態は良好です。申し訳ありませんがこちらの値下げはお受けできません。収録曲は、1.パステルパスポート2.くえすちょんくえすと3.推定スウィーティ 4.エンジェルがエンドレス5.バレンタインズバレリーナ6.SixteenSick 7.プラトニックプラネット8.シンデレラ症候群となります。「プラトニックプラネット」KOTO#KOTO#CD#佐々木喫茶
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