ばら売り可 管理栄養士 国家試験 科学 生化学,臨床栄養,給食経営ほか 計21冊

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他のサイトでも出品しているのでコメントしてから購入お願いします。また購入するしない等意思表示は必ずお願いします娘が使用していました卒業したので出品します栄養士管理栄養士国家試験計21冊ばら売可（送料の関係上1冊1400～2500円程）マーカー線書き込み等有『食品成分表2015』と『フードスペシャリスト論』のみ600円、『わかる化学』『環境科学要論』のみ1000円（いずれも送料込み）。※クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説2018、写真5枚目のものも別途出品中です。・食事と健康の科学第3版－2014年4月15日第3版第5刷発行,管理栄養士養成課程『栄養管理と生命科学シリーズ』基礎栄養の科学記入ノート付－平成27年2月1日第4版第1刷発行,図説生物の世界[三訂版]－2006年2月20日三訂18版発行,サクセス管理栄養士講座食べ物と健康Ⅱ（食品衛生学）ー2014年2月22日初版第2刷発行,応用栄養学ライフステージからみた人間栄養学第10版－2017年3月10日第10版第3刷発行※授業時に使用した冊子付,Nブックス三訂臨床栄養管理〔第3版〕－2015年12月1日三訂第3版発行,サクセス管理栄養士講座公衆栄養学－平成28年5月17日第5版第1刷発行,新・実践給食経営管理論第3版－2015年9月5日第3版第3刷発行,栄養科学シリーズNEXT栄養教育論第3版ー2017年2月20日第6刷発行,エッセンシャル栄養教育論第3版ー2018年2月10日第3版第5刷発行、食品成分表\"15－\"15年2月10日初版第1刷発行「食品成分表2015」香川芳子,栄養科学シリーズNEXT食品学総論食べ物と健康第2版-\"15年2月20日第2版第8刷発行