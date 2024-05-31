月僊 図録 江戸時代 絵師 仏画 仙人 花鳥画 山水画 山水図 円山応挙



月僊 図録 江戸時代 絵師 仏画 仙人 花鳥画 山水画 山水図 ...



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特別展 画僧 月僊｜名古屋市博物館



花鳥山水図｜商品一覧｜新古美術わたなべ



天才 円山応挙のスーパー写生力: いづつやの文化記号



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2018年発行全239ページ状態：中古・概ね良好■本書序文■このたび、名古屋に生まれ、独創的な仙人の絵で人気を博した月僊の絵画作品を紹介する特別展を開催いたします。江戸時代中期、人々は#御用絵師#狩野派の様式に飽き足らず、新奇な絵画芸術を求めていました。画家たちは、古い伝統を見直したり、長崎を通じて流入する新来の文化を取り入れたりすることで、新しい様式に挑戦し、魅力的な作品を生み出していきます。月僊もその一人で、江戸と京都で流行の様式を学びながら、独自の画風を確立しました。月僊は、名古屋城下の味噌商に生まれ、七歳で仏門に入り、浄土宗の僧となります。江戸の増上寺にて修業、かたわら#雪舟様式の復興を掲げる#桜井雪館に絵を学びました。のちに上洛、知恩院門主の知遇を受け、画家としては#円山応挙の影響を受けます。安永三年(一七七四、月僊三十四歳)、伊勢山田にある寂照寺の住職となった後は、絵を売って蓄えた財を元手に、寺の再興に努め、貧民救済にも尽力しました。今回の展覧会では、愛嬌に満ちたユニークな人物画を中心に、仏画や花鳥画、山水画もあわせて画業の全貌を振り返ります。また僧侶として社会福祉に尽力した人となりを紹介いたします。月僊の絵画作品をまとめて展示する機会は、地元・名古屋において初めてであり、個性的な絵画や信仰に生きた僧侶の魅力を共有する機会となれば幸いです。