PS5 初回生産限定版 ソードアートオンライン ラスト リコレクション　SAO

10分ほどプレイしたのですが、自分には合わなかったため出品させて頂きます。開封済みですのでご了承ください。また武器スキンのプロダクトコードも使用済みとなっております。それ以外のアクリルボードやcdなどの特典は未開封となっております。あくまでも中古品ですのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。PS5版 初回生産限定版ソードアート・オンラインラストリコレクション エディションラストリコレクションエディション製品内容1、abec氏描き下ろしキービジュアル限定収納 BOX2、ゲーム本編（限定版パッケージ）3、2枚組CD収納用スペシャルケース4、オリジナルサウンドトラックCD5、オリジナルドラマCD6、特別小冊子（電撃NerveGearVol.07）7、abec氏描き下ろしキービジュアルアクリルボード



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