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PS5 初回生産限定版 ソードアートオンライン ラスト リコレクション　SAO
商品番号 G57568538396
商品名

PS5 初回生産限定版 ソードアートオンライン ラスト リコレクション　SAO
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10分ほどプレイしたのですが、自分には合わなかったため出品させて頂きます。開封済みですのでご了承ください。また武器スキンのプロダクトコードも使用済みとなっております。それ以外のアクリルボードやcdなどの特典は未開封となっております。あくまでも中古品ですのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。PS5版　初回生産限定版ソードアート・オンラインラストリコレクション　エディションラストリコレクションエディション製品内容1、abec氏描き下ろしキービジュアル限定収納　　　　　BOX2、ゲーム本編（限定版パッケージ）3、2枚組CD収納用スペシャルケース4、オリジナルサウンドトラックCD5、オリジナルドラマCD6、特別小冊子（電撃NerveGearVol.07）7、abec氏描き下ろしキービジュアルアクリルボード
http://narcologia.ru/goods/perforce304165.html
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http://narcologia.ru/goods/recycling593714.html

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