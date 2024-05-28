【美品】3DS LLレッド/ブラック　 MH WW付

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ニンテンドー3DS LL レッド×ブラック ◇05/26(水)新入荷！ ニンテンドー3DS LL レッド×ブラック ◇05/26(水)新入荷！



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「3DS/LL」レッドブラック新品購入しました。外観目立った傷等はありません。タッチ画面は液晶シートを貼った状態での使用の為、傷はありません。箱無しです。・純正充電器付き・モンスターハンターXXソフト付き除菌クリーニング済みです！即購入大歓迎です！#ゲーム#その他#ゲーム部品その他#Other#Nintendo#任天堂 #Switch