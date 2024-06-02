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NINTENDO 64 拡張パック搭載　ゼルダの伝説(時オカ・ムジュラ)付属
商品番号 S69102899114
商品名

NINTENDO 64 拡張パック搭載　ゼルダの伝説(時オカ・ムジュラ)付属
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 4,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64※メモリ拡張パック搭載済みコントローラ1機TV用接続ケーブル付属ゲームソフト2個付属・ゼルダの伝説　時のオカリナ・ゼルダの伝説　ムジュラの仮面64の本体とゼルダの伝説名作セットです。届き次第、その日に遊べます。中古で購入して、昨年まで普通に使用していたので動作は問題ないと思われます。外箱等使用感がかなり出ていますが、本体は比較的綺麗かと思います。ご検討お願いします。#任天堂#Nintendo#ゼルダの伝説#ニンテンドー64#ムジュラの仮面#時のオカリナ
http://narcologia.ru/goods/preference14438.html
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