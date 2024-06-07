エンジェルオラクルカードⅡ

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商品詳細
［正規品]ガイドブック付きアースクラフトオラクルTHEANGELORACLECARDSⅡ◆未開封◆★ライトワークスにて購入しました正規品です★内容：カード全44種サイズ：H135×W100×D33［mm]著者：ドリーン バーチュ翻訳:山下花奈
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