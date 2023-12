THE BEATLES　ザ・ビートルズ 　CD15枚セット　最終値下げ

こちらはザ・ビートルズCD15枚セットになりますビートルズは、12枚の英国盤公式オリジナルアルバムを出していますが本CDセットはこれに米国編集アルバムを2枚加え14組(15枚)としたセットで今では貴重品です。英国盤公式オリジナル・アルバム『PleasePleaseMe』『WithTheBeatles』『AHARDDAY'SNIGHT』『BeatlesForSale』『HELP!』『RUBBERSOUL』『Revolver』『Sgt.Pepper'sLonelyHeartsClubBand』『THEBEATLES』『YellowSubmarine』『AbbeyRoad』『LetItBe』米国編集アルバム(後に英国でもリリース)『MagicalMysteryTour』『Heyjude』こちらは父が所有していた物なので私には詳しい説明ができません状態CDパッケージは微量なスレなどございますが目立った物ではございませんがジャケットのヤケは少し私的には気になりましたディスクについては未使用ぐらい綺麗でした出来る限りのお写真は載せていますがご不明な点がございましたらコメント下さい即ご購入大歓迎ですよろしくお願いいたします#ジョン・レノン#ポール・マッカートニー#ジョージ・ハリスン#リンゴ・スター#THEBEATLES#ザ・ビートルズ#ポール・マッカートニー#ジョージ・ハリスン#ゲット・バック#レット・イット・ビー#ルーフトップ#getbacklet#itbe#paulmccartney#georgeharrisonザ ビートルズ#マルーン5#ディズニー#スティーヴィー ワンダー #ピットブル#ブルーノマーズ#カーリー #レイ ジェプセン#スティーヴィワンダー#ワンダイレクション oned#ジャクソン5#昭和#歌謡曲#レトロ#モダン#都市#伝説#外伝#レア#仕様#セット#付き#廃盤#商品#一覧#探す#CD#芸能#ニュース#24時間#速報#飲み



