Lightning Archives VINTAGE RED WING

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古本です。表紙に光の加減で見えるスレ傷があります。スレであって深い傷ではないです。使用感はほとんどありませんが個人宅保管の古本になりますので、わずかなスレや小傷など気になる方はご遠慮ください。付属品はポストカードのみ。ゆうパケットにて発送予定です。LightningArchivesVINTAGEREDWING2022/9/30発売株式会社ヘリテージ¥5,500（税込み）貴重なヴィンテージプロダクツをテーマごとに1冊にまとめて“アーカイブ”する『LightningArchives』シリーズの最新作として、初めてヴィンテージのレッドウィングに焦点を当てた1冊。