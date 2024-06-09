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Lightning Archives VINTAGE RED WING
商品番号 I41651560754
商品名

Lightning Archives VINTAGE RED WING
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古本です。表紙に光の加減で見えるスレ傷があります。スレであって深い傷ではないです。使用感はほとんどありませんが個人宅保管の古本になりますので、わずかなスレや小傷など気になる方はご遠慮ください。付属品はポストカードのみ。ゆうパケットにて発送予定です。LightningArchivesVINTAGEREDWING2022/9/30発売株式会社ヘリテージ¥5,500（税込み）貴重なヴィンテージプロダクツをテーマごとに1冊にまとめて“アーカイブ”する『LightningArchives』シリーズの最新作として、初めてヴィンテージのレッドウィングに焦点を当てた1冊。
http://narcologia.ru/goods/response694142.html
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