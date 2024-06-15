PSP-3000 本体

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商品詳細
PSP3000本体パールホワイト画像にうつってる本体、箱、説明書、充電器16ギガのマイクロスティックのみバッテリーは有りません友人から譲り受けた物で私は1度も使用していないのでマイクロスティックの残量などは分かりません全体的に目立ったキズなど無く美品だと思います画像２枚目の丸い部分に少し汚れが見受けられます
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