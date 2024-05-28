損保講座　2022年年度本科講座　テキスト一式

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損保講座2022年度テキスト一式です。未読で折り目のないものと、一部折り目がついている冊子がございます。書き込み等はございません。※セットでの販売となりますが、単品でのご購入をご希望の方はコメントいただければと存じます。※その他ご不明な点がございましたらお気軽にコメントください。1保険論2損害保険市場論3保険契約法4新 保険法コメンタール5保険業法6損害保険関係法規集7リスクマネジメントと損害保険8ベーシック＋ リスクマネジメント9再保険論10事故実務対応の基礎11ベーシックプラス 金融論12新種保険論(第三分野、賠責)13損害保険会計と決算14自動車保険論15火災保険論16海上保険17金融論18リスクマネジメント19〜22webテスト用補助教材3冊、スクーリング学習ガイド1冊#金融#資格#損害保険#保険#ビジネス#損保講座