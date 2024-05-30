滅ぼす 上・下2冊セット／ミシェル・ウエルベック

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「滅ぼす上」野崎歓/ミシェル・ウエルベック/齋藤可津子/木内尭河出書房新社定価:¥2420（税込）#野崎歓#野崎_歓#ミシェル・ウエルベック#齋藤可津子#齋藤_可津子#木内尭#木内_尭#本#外国文学／小説・物語謎の国際テロが多発するなか、2027年フランス大統領選が行われ、経済大臣ブリュノと秘書官ポールはテレビタレントを擁立する。社会の分断と個人の幸福。フランス発の大ベストセラー。『服従』に続き、大統領選を舞台に繰り広げられる集大成的長編、ついに刊行！「滅ぼす下」野崎歓/ミシェル・ウエルベック/齋藤可津子/木内尭河出書房新社定価:￥2585（税込）#野崎歓#野崎_歓#ミシェル・ウエルベック#齋藤可津子#齋藤_可津子#木内尭#木内_尭#本#外国文学／小説・物語経済大臣の秘書官ポールは、諜報機関で重きをなした父や家族と関係を修復する。冷え切った妻との間に見える光。絶望的な世界で生きる個人の自由の果てを描く。『素粒子』『地図と領土』『服従』など、世界のダークな行く末を予言し続ける鬼才の最高傑作、ついに翻訳刊行！ミシェル・ウエルベック1958年フランス生まれ。ヨーロッパを代表する作家。98年『素粒子』がベストセラー。2010年『地図と領土』でゴンクール賞。15年には『服従』が世界中で大きな話題を呼んだ。他に『ある島の可能性』など。2冊とも、2023年7月30日発行の初版です。書店で購入して軽く目を通しましたが、状態は大変きれいで特筆すべき汚れや傷みはありません。気持ちよく読んで頂けると思います。上・下2冊セットです。バラ売りはいたしません。セットでお求め頂ける方へ。