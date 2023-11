湾岸ミッドナイト DVD ＋メイキングDVD 中村優一　加藤和樹

「湾岸ミッドナイトTHEMOVIEスペシャル・コレクターズ・エディション('09ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント/ジョリー・ロジャー)〈初回限定生産・3枚組〉」中村優一/加藤和樹/室賀厚定価:¥7800初回限定生産 DVD3枚組封入特典ポストカード10枚組付!(中身10枚揃っているか確認しました)※透明のスリーブにいれていましたが、箱に少し凹みあります(画像3枚目)※開閉箇所(黒)に細かいキズあり(画像8枚目)「メイキング・オブ・湾岸ミッドナイトTHEMOVIE~朝倉アキオin悪魔のZ~」中村優一定価:¥3800非売品ポストカード付!(画像1枚目)2つセットになります。現在バラ売りは考えていません。プチプチに包み、水濡れ防止対策をして発送。らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便の匿名配送を予定しております。自宅保管品なので、神経質な方はご遠慮下さいませ。宜しくお願いします。#中村優一#加藤和樹#室賀厚#CD・DVD米原幸佑佐田正樹 バッドボーイズ大桑マイミ菅田俊石川伸一郎松本莉緒袴田吉彦



