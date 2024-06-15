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【箱付き】Nintendo ニンテンド-DS LITE マリオカートソフト付き
商品番号 T97242822418
商品名

【箱付き】Nintendo ニンテンド-DS LITE マリオカートソフト付き
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoNINTENDODSニンテンド-DSLITEノーブルピンク■■発送物■■■外箱ニンテンドーDSliteピンク本体充電機【中古】【任天堂純正品】タッチペン【中古\u0026未使用品】【任天堂純正品】×2取り扱い説明書専用ストラップマリオカートDS用ソフトマリオカートソフト箱■■■■■■■■■■動作確認済み、一度マリオカートもプレイしました。画面の保護シール貼ってあります上画面の横に汚れがあります(写真6枚目)外箱や説明書は黄ばみ汚れシミ傷折れ破れなどの経年劣化がありますおまけ程度にお考え下さい⚠️中古にご理解ない方完璧求める方のご購入はご遠慮下さい#DSlite#本体#ニンテンドー#任天堂#Nintendodslite10Mcolor:PINKゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/smear959904.html
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