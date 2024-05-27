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商品詳細
「ストリート・スライダーズ/ロックス・イン・ザ・ボックス」JOY-POPS/ザ・ストリート・スライダーズ/土屋公平定価:￥22,000#JOYPOPS#JOY_POPS#ザ・ストリート・スライダーズ#土屋公平#CD#限定盤#邦楽2000年10月29日の日本武道館公演を最後に解散。その17年の歴史を通じて発表された、オリジナル・アルバム10枚に、未収録曲・未発表曲で編集した1枚を加えた11枚のBOXセット。
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